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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 20:30

'dan, 'den tahliye edilen vatandaşları için 'ye teşekkür

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla 'den Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile tahliye edilmesi dolayısıyla 'ye teşekkür edildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye teşekkür

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla 'den Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile tahliye edilmesi dolayısıyla 'ye teşekkür edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iradeleri ve iki ülke arasındaki kardeşlik ruhuna uygun olarak, Çin'in Vuhan kentinden kendi vatandaşlarının da tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, kardeş Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Bu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin en açık örneklerinden biridir." ifadesine yer verildi.

Tahliye edilen Azerbaycan vatandaşlarının, 2 hafta Türkiye'de karantina altında tutulduktan sonra Azerbaycan'a dönecekleri bildirildi.


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