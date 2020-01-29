Korona virüsü paniği tüm dünyayı sardı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 106’ya çıktı

Çin'de yeni tip korona virüsünden kaynaklanan salgın, dünyayı tehdit etti. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yaptığı açıklamada ülke genelinde görülen toplam kesinleşmiş vaka sayısının 4 bin 535'e çıktığını, 44 bin 132 kişinin de müşahede altına alındığını bildirdi. Can kayıplarının 100'ünün salgının ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde olduğu belirtildi. Yetkililer, yaş ayırt etmeksizin herkese bulaşan virüsün etkileşim ve damlacıklarla başka insanlara yayıldığının altını çizdi. Çin Ulusal Göç İdaresi de tüm Çin vatandaşlarına salgının önlenmesi için sınır ötesi hareketliliğin azaltılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlara tüm yurt dışı seyahatlerini ertelemeyi önerdi.
10 TURİST TABURCU OLDU
Korona virüsü paniği, Türkiye'ye de sıçradı. Aksaray'da 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'coronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkikler yapılırken, hastane çalışanlarına maske dağıtıldı. Şüphelilere yapılan testlerin temiz çıkmasının ardından 12 kişi hastaneden taburcu edildi.
Sağlık görevlileri, dün Pekin Metro İstasyonu'nda tek tek vatandaşların ateşini ölçtü.
TÜRKİYE DEVREDE
Türkiye, Çin'de yaşayan vatandaşları için de tedbirlerini aldı. Wuhan'da yaşayan 25 Türk'ün ülkeye dönmesi için çalışmalara başlandı.
DÜNYA ALARMA GEÇTİ
Dubai Emirates Havayolları, uçuşları askıya aldı.
Çin'de 17 şehirde toplu ulaşım durduruldu.
Malezya, Çin'den ülkeye ziyaretleri yasakladı.
Fas, 100 vatandaşını tahliye edeceğini açıkladı.
Fransa, vatandaşlarının tahliyesi için Çin'e uçak gönderdi.
Almanya'da ilk vaka Bavyera'da görüldü.
Singapur korona virüs vakasının 7'ye yükseldiğini açıkladı.
Japonya'da vaka sayısı 6'ya yükseldi.
Tayland, vatandaşlarına "Çin'e seyahat etmeyin" çağrısı yaptı.
Rusya, Çin sınırını 7 Şubat'a kadar kapattı.
10 TURİST TABURCU OLDU
Korona virüsü paniği, Türkiye'ye de sıçradı. Aksaray'da 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'coronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkikler yapılırken, hastane çalışanlarına maske dağıtıldı. Şüphelilere yapılan testlerin temiz çıkmasının ardından 12 kişi hastaneden taburcu edildi.
Sağlık görevlileri, dün Pekin Metro İstasyonu'nda tek tek vatandaşların ateşini ölçtü.
TÜRKİYE DEVREDE
Türkiye, Çin'de yaşayan vatandaşları için de tedbirlerini aldı. Wuhan'da yaşayan 25 Türk'ün ülkeye dönmesi için çalışmalara başlandı.
DÜNYA ALARMA GEÇTİ
Dubai Emirates Havayolları, uçuşları askıya aldı.
Çin'de 17 şehirde toplu ulaşım durduruldu.
Malezya, Çin'den ülkeye ziyaretleri yasakladı.
Fas, 100 vatandaşını tahliye edeceğini açıkladı.
Fransa, vatandaşlarının tahliyesi için Çin'e uçak gönderdi.
Almanya'da ilk vaka Bavyera'da görüldü.
Singapur korona virüs vakasının 7'ye yükseldiğini açıkladı.
Japonya'da vaka sayısı 6'ya yükseldi.
Tayland, vatandaşlarına "Çin'e seyahat etmeyin" çağrısı yaptı.
Rusya, Çin sınırını 7 Şubat'a kadar kapattı.
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