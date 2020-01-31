İtalya, 'Koronavirüs' salgınından dolayı 6 ay boyunca OHAL ilan etti.

ÇİN'DE 213 KİŞİ ÖLDÜ

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER YAKILIYOR

Öte yandan Çin'de Koronavirüsten ölenlerin kayda geçmesin diye yakıldığı öğrenildi.