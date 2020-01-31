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  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:33

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’in Wuhan kentinde ortaya çıkan her geçen gün can almaya devam ediyor. Hızla yayılan ve Avrupa ülkelerine de sıçrayan virüs, çok çabuk mutasyona uğruyor. Gelen son dakika haberine göre, Koronavirüs ile mücadele için 6 ay ilan etti.

O Avrupa ülkesinde Koronavirüs OHAL'i!

, '' salgınından dolayı 6 ay boyunca ilan etti.

ÇİN'DE 213 KİŞİ ÖLDÜ
Yeni tip koronavirüs ilk olarak 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLER YAKILIYOR
Öte yandan Çin'de Koronavirüsten ölenlerin kayda geçmesin diye yakıldığı öğrenildi.

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