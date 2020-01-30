Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Hasar tespit yüzde 40 oranında tamamlandı. Kalıcı konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıp teslim edeceğiz. Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırma yapıyor" dedi.

Kurum'un açıklamaları şöyle:

BEDELİ NE OLURSA OLSUN KARARLIYIZ

Biz bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlıyız. Alanda yüzde 40 hasar tespitini tamamladık. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim.

Bütün Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hasar tespit çalışması bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Afet bölgesinde alınması gereken her türlü karar alınmış durumdadır.





O KİŞİLER HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi durumunda gerekli hukuku girişimi yapacaklar. Bütün Elazığ'da olmadığını düşünüyorum.

Ağır hasarlı binalardan eşya alınıp alınmayacağını arkadaşlarımız bildiriyorlar. Orta hasarlı binalarda güçlendirme yapılmadan evde hiçbir şekilde oturulamaz. Hasar tespit çalışmalarını harita üzerinde işledik.

10-15 GÜN İÇİNDE KONTEYNER KENTLER KURULACAK

10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak. Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var.

Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binamız var.

Yemişli'de üreteceğimiz konutlarımız zemin +3, zemin +4'ü geçmeyecek. 3+1 konutlarımız brüt 120, 2+1 konutlarımız brüt 90 metrekare olacak.

Ve şehrimize yakışacak içindeki her türlü sosyal donatısıyla birlikte inşallah en kısa zamanda inşa edilip vatandaşlarımıza sunulacaklar.

DEPREMDE HASAR GÖREN MAHALLELERDE İNCELEMEDE BULUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören mahallelerde bina ve alan incelemesinde bulundu.

Abdullah Paşa Mahallesine giden Bakan Kurum, hasar gören binaların içine girip inceleme yaptı.

Mahallede yaşayan ve evleri hasar gören vatandaşlarla da görüşen Bakan Kurum, hasarlı bölgeleri daha hızlı tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılabilmesi için takviye ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Bakan Kurum, Abdullah Paşa Mahallesindeki incelemelerin ardından diğer mahallelere geçecek.