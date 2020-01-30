Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.