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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 16:32

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: "8 farklı soruşturma açılmıştır"

Son dakika haberleri... Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır." açıklamasında bulundu.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili de bir olmak üzere toplam 8 farklı soruşturma açılmıştır." açıklamasında bulundu.

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