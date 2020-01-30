Türkiye'de tam 631 bin "deprem riskli bina" saptanmış, Şaka değil.

Bunların 515 bini de yıkılmış. Bu da şaka değil.

İstanbul'da böyle 338 bin yapı saptanmış.

Bunların 272 bini "dönüştürülmüş"...

Hepsi bir gecede mi dönüştürülecekti? Başka nasıl olacaktı?

Sarı renkli hafriyat kamyonlarına sövmeyi biliyorsunuz ama...





***

Elazığ 'da 4 bin 671 riskli bina varmış, bunların 4 bin 188'i yıkılmış.Eh, bunların arasında Mavigöl Apartmanı yok. Malatya 'da riskli bina 4 bin 9, bunların da 2 bin 851'i yıkılmış.Depremde değil, devlet yıkmış, yerine yenisini yapmış.Elazığ'da şimdi bu depremde yıkılan bina sayısı 76... 645 bina da ağır hasarlı...Bunlar dönüşüme "yetiştirilemeyen" binalar. Ölenlerin yarıdan çoğu da bu binalardan.Depremde yıkılan binalar "doksanlı yıllardan" kalma...

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Elazığ'da "Tayyip devrinde" yapılan kamu binaları sapasağlam ayakta kaldı.

Erzincan'da Süleyman Demirel'in müteahhitlik döneminde yaptığı bir kız öğrenci yurdu yıkılmıştı, genç kızlar ölmüştü, onun hesabını sormuş muydunuz?

Büzük isterdi.

Varto'da 3 bin kişi gitti, Lice'de 2 bin 330 kişi, Erzurum'da bin kişi, Van'da 600 kişi, Bingöl'de 176 kişi, şimdi Elazığ'da çok şükür yalnızca 41 kişi.

Kimden hangi hesabı sormuştunuz?



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