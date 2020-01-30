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  • 30.01.2020 09:32
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:38

Çevre ve Şehirlicilik Bakanlığı tarafından tasarlanan '' binaların riskini önceden gösteriyor

’da meydana gelen 6.8’lik , tüm ’yi derinden yaralarken deprem olursa oturduğum bina yıkılır mı sorusunu da akıllara getirdi. Çevre ve binanın yıkılma riskini önceden tespit eden bir cihaz geliştirdi. Elazığ depreminin ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında da kullanılan cihaz, enkaz kaldırma çalışmalarında da işe yarıyor. Cihaz sayesinde diğer binalarda çökme riski olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan 'lazer tarayıcı cihazı' 'kullanılıyor. Cihaz, ekiplerin çalıştığı noktada hızlı bir tarama yaparak diğer binalarda çökme riski olup olmadığını kontrol ediyor. Çıkan sonuçlar hızlı bir şekilde enkaz bölgesinde bulunan araca aktarılıyor.

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