Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil. İdlib'de bombalamaları durdurdunuz durdurdunuz. Aksi takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor.(Hakan Fidan'ın hedef gösterilmesi) İsrail medyası istihbarat başkanımız için böyle şeyler yazıyorsa doğru istikametteyiz. Hayırlı olsun!

Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan Afrika seyahatinden dönüşünde uçakta gündeme dair kritik mesajlar verdi:Suriye konusunda Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Maalesef Rusya, sadık değil.Kendilerinediye ifade edildi.

En son Halep'ten bizim tarafa atışlar var. Bunlara bir yere kadar sabrederiz ama ondan sonra göbeğimizi keseriz. Rusya, ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci, bunun başka yolu yok.Şu anda Astana süreci diye bir şey kalmadı. Astana'yı yeniden ayağa kaldırmak ve Türkiye, Rusya, İran ne yapabilir, bakmak lazım.Bu adamın (Kılıçdaroğlu) doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Sivrice depremine CHP'li belediyeler ne kadar yardım yapmış bunun üzerinde duracak değilim. Acaba kendisi oraya gitti mi? Gitmedi. Şimdi bundan sonra herhalde gider; ben söylüyorum ya... Niye gitmedi? Bu ciğer meselesi, ruh meselesi ondan...Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plana sert çıkan Erdoğan, "Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Arap ülkeleri sırtını dönse de biz Filistin'in ve Kudüs-ü Şerif'in hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz" dedi.Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un kendisine "130 yılda 5 milyondan fazla Cezayirli'nin Fransızlar tarafından öldürüldüğünü" söylediğini belirtti:Dedim ki, bana bunun belgelerini gönderirseniz, çok memnun olacağız. Tabii Fransızlar katliamı sadece Cezayir'de değil, Ruanda'da da yaptılar. Bunu bir Macron bilmiyor!Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Ahmet Vanlıoğlu