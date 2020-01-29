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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 17:04

Son dakika: Emekli Vaiz 'na veda! Başkan Erdoğan da cenaze törenine katıldı

Son dakika haberine göre Başkan , 'an Kursu kurucusu emekli vaiz 'nun cenaze törenine katıldı.

Emekli vaiz Vanlıoğlu'na veda!

Bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan 'an Kursu kurucusu emekli vaiz , 77 yaşında hayatını kaybetti. Vanlıoğlu için 'nde cenaze töreni düzenlendi.

Başkan da Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı. Vanlıoğlu'nun çok sayıda seveni camiye akın etti.

AHMET VANLIOĞLU KİMDİR?
İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kurucusu ve aynı zamanda da İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı Kur'an Kursunun kurusu olan Ahmet Vanlıoğlu, binlerce öğrencinin yetişmesinde emeği bulunmakta. İstanbul Müftülüğü Vaizi olarak yıllarca görev yaptıktan sonra da ömrünü öğrenci yetiştirmeye adadı. Ahmet Vanlıoğlu Trabzon Oflu'ydu. Ahmet Vanlıoğlu Hoca, bir yıldır mide kanseri hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

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