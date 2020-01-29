Başkan Erdoğan: Hafter paralı asker

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika çıkarmasının son durağı olan Senegal'in başkenti Dakar'da Devlet Başkanı Macky Sall ile ortak basın açıklaması yaptı. O saatlerde Libya'da bir okula saldıran Halife Hafter'e sert çıktı:
MOSKOVA'DAN da kaçtı. Berlin'de otel odasında saklandı. Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler.
HER şeyden önce Hafter de bir lejyonerdir. Maaşlı bir askerdir. Bu kişi Kaddafi'ye de ihanet etmiş, kaçıp ABD'ye sığınmıştır. Yıllarca ABD'de yaşamış birisidir.
ŞİMDİ kendisine, parasal kaynakla bütün silah, araç, gereç, her şeyi Abu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktadır. Sarrac, BMGK'nın tanıdığı bir lider, bir siyasetçi konumundadır.
HAFTER denilen kişinin ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur.
SENEGAL'E SAVUNMA DESTEĞİ
Başkan Erdoğan, "Senegal'de TİKA gibi kurumlarımızla kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.
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