Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik toplantı saat 13.45'te başladı.
Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Son dakika haberine göre Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik toplantı saat 13.45'te başladı.
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