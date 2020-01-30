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  • Son Güncelleme: 30.01.2020 14:18

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberine göre (), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik toplantı saat 13.45'te başladı.

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