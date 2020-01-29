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  • 30.01.2020 09:24
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 09:24

2020 yılı sıfır li koyun ve nedir? nasıl alınır?

Hayvan kredisi veren bankalar gibi da çiftçilere uygun lerle hayvan kredisi imkanı sunmaktadır. Ziraat bankasının diğer bankalara göre avantajları Devlet bankası olması ve bundan dolayı da devlet hayvancılık desteklerini halka sunmasıdır. Ziraat Bankasının çiftçilerimize faiz indirimli ve en uygun finansman imkanını sağladığını biliyoruz. Resmi Gazete' de yayınlanan tebliğname gereğince çiftçilerimiz ile Ziraat Bankası 2020 yılı içinde kadar sıfır faizli ve indirimli kredi kullanılabiliyor. Çiftçilerimiz koyun satın almak için ve Ziraat'e başvurularını bu tarihler arasında gerçekleştirebiliyor.

Faizsiz hayvan kredisi nasıl alınır?

Faizsiz hayvan kredisi için başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır faizli koyun ve hayvancılık kredisi başvuru şartları haberimizde yer alıyor. 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan tebliğe göre; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş hayvancılık, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimize 2020 yılında da sıfır faizli ve %75 faiz indirimli kredi veriliyor. Bu krediden yararlanmak için tebliğname'de yer alan şartları yerine getirmek ve Ziraat Bankası şubelerine şahsen başvurmak gerekiyor. 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli, 5 yıl faizsiz gibi ayrıntılar banka şubesinde hesaplanıyor.

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HaberlerEkonomi Haberleri2020 yılı Ziraat Bankası sıfır faizli koyun ve hayvancılık kredisi başvuru şartları nedir? Faizsiz hayvan kredisi nasıl alınır?
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