Faizsiz hayvan kredisi için başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası sıfır faizli koyun ve hayvancılık kredisi başvuru şartları haberimizde yer alıyor. 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan tebliğe göre; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş hayvancılık, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapacak olan çiftçilerimize 2020 yılında da sıfır faizli ve %75 faiz indirimli kredi veriliyor. Bu krediden yararlanmak için tebliğname'de yer alan şartları yerine getirmek ve Ziraat Bankası şubelerine şahsen başvurmak gerekiyor. 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli, 5 yıl faizsiz gibi ayrıntılar banka şubesinde hesaplanıyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ