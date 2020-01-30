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  • 30.01.2020 14:06
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 14:17

AK Parti Sözcüsü 'ten Yunan vekilin küstah hareketine çok sert tepki

Son dakika haberi... Avrupa Parlamentosu'nda () ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. AK Parti Sözcüsü , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu." dedi. Çelik, "O faşist, ’de ve Ege’de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir." ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bu ırkçı ve faşistlerin İslam düşmanı ve düşmanı siyasetlerinin gösteri merkezi olması ayrıca vahimdir. AP demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir.

"AP GEREKENİ YAPMALI"
AP, bayrağımıza saygısızlık yapan bu faşist hakkında gereğini yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Bayrağımız vatanımızda bağımsızlığın sembolü olarak ve yeryüzünde her yerde de insanlığa yüksek değerleri hatırlatmak için gururla dalgalanmaya devam edecek.



AP'de o karaktersiz faşist, bayrağımıza yaptığı saygısızlıkla orada temsil edilen tüm milletlere saygısızlık yapmıştır. Biz kendi bayrağımıza da başka milletlerin bayraklarına da saygısızlık yapılmasını doğru bulmayız.

"BAYRAĞIMIZI BOL BOL GÖRECEKTİR"
O ırkçı Yunanlı yaptığı saygısızlıkla AP'de bulunan her milletin bayrağına saldırmıştır. AP, o faşistin yaptığı saygısızlığı AP'nin kendisine yapılmış bir saygısızlık olarak da ele almalıdır.




O faşist, 'de ve Ege'de bayrağımızı gururla dalgalanırken bol bol görecektir.

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