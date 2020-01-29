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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 10:37

Son dakika: 'den depremzedeler için yardım kampanyası

Son dakika haberine göre Başkanı 'un talimatıyla milletvekilleri ve Meclis personeli nezdinde ve 'daki depremzedelere katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

TBMM'den depremzedeler için yardım kampanyası

Meclis Başkanı Şentop'un talimatıyla düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin duyuru yazısı, Meclis İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın imzasıyla milletvekillerine, Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun imzasıyla da personele gönderildi.

Söz konusu duyuruda, Cumhurbaşkanlığı tarafından AFAD Başkanlığınca koordine edilmek üzere ülke çapında bir kampanya başlatıldığı anımsatılarak, kampanyaya katılmak isteyenler için Halkbank'ta hesap açıldığı belirtildi.

Kampanyaya göre, yardımda bulunmak isteyen milletvekilleri ve Meclis personeli, Halkbank TBMM Şubesi'nde açılan hesaba para yatırabilecek. Toplanan yardımlar, AFAD Başkanlığının belirlediği hesaba aktarılacak.

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