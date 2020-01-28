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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Elazığ'daki depremde son durumu canlı yayında açıkladı.







Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Elazığ'da 37, Malatya'da 4 vatandaşımızı kaybettik. 45 vatandaşımız da enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Şu anda 5093 teknik personel sahada halen çalışmasına devam ediyor. 1000'e yakın STK gönüllüsü çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ve emniyet görevlileri çalışmalarına devam ediyor.

Tüm köylere bu gece sabaha kadar tekrar gidildi. Sürekli havada biri genelkurmay başkanlığından ikisi de jandarma genel komutanlığından iki İHA Diyarbakır emniyetine bağlı bir helikopter keşiflere devam etmektedir. İlk yıkılan 58 binanın sakinlerine kira yardımı bugün gönderilecek.

Ayni yardımlar konusunda vatandaşlardan istirhamımız şudur, Eski kıyafetleri göndermemesini rica ediyoruz. Vermiyoruz çünkü... Isıtıcı, battaniye ve koli ile gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz. Elazığ'ın içine şimdiye kadar 10 bin çadır kurduk.





Geçici konaklama merkezi oluşturacağız. Hayvanları zarar gören çiftçilere ulaşıyoruz.

Valilik hesabına dün 10.00'de 44 milyon lira yardım girdi.

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdiler. Suriyeli kardeşimiz Mahmut ve ailesinin Türk vatandaşlığı işlemine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz başladı.

Yangın tehlikesine karşı elektrik yerine katalitik soba ve tip ile ısıtmanın daha sağlıklı olacağını değerlendirdik. Şehir hastanesi şantiyesinde, kolordu komutanlığında, spor tesislerimizde açık kapasite var.





Her evin önüne çadır kurmaya çalışırsak bunu yönetmekte zorlanırız. İstirhamımız barınmaları bu toplu alanlarda sağlamak. Battalgazi'nin kırsal mahallelerini genel etkinlik alanı içine alıyoruz.

Tarım Bakanlığımız ve STK'lar ile beraber hayvanları zarar gören çiftçilerimize ulaşıyorlar. Onlara ahırlar yapmaya çalışıyorlar. 24 milyon nakdi yardım gelmişti devletimiz kanalıyla. Dün itibarıyla toplam 44 milyon oldu.

30 bin ton kömür yardımı var. Tüplü ısıtıcıya ihtiyacımız var.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bin 607 kişi hastanelere başvurdu, çoğunu taburcu ettik. Hastanelerde takibini yaptığımız 70 yaralı söz konusu, 9'unu yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Yoğun bakımda olanlar arasında durumu kritik yok.





Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz.

Binaların risk durumları en geç 2 günde tamamlanacak. Mustafa Paşa'da 300 konut projelendiriyoruz. Konutlarda önceliğimiz evi yıkılanlar olacak.





Dün Sivrice ilçemize gittik. Burada da 350 konutluk projemizi yapıyoruz.

Toplam 10 bin konutluk uydukent kuracağız.

Bölgede toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık.