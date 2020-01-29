Türkiye, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremle sarsıldı. 41 kişi hayatını kaybederken, 1607 kişi yaralandı. Felaketin ardından ülke genelinde seferberlik başladı. Bölgeye yardım yağdı. 7'den 70'e herkes, gönlünden kopan bağışı yaptı. Televizyonlarda yapılan kampanyalarda, 100 milyonun üzerinde para toplandı. Devlet ve millet el ele verip yaraları sarmaya başladı. Ama en çok, elinde avucunda ne varsa bölgeye gönderen vatandaşlar duygulandırdı.
Kırklareli'den 9 yaşındaki Nazlı Can, harçlığını yolladı.
İzmir'den bir anne, bebeği için aldığı bezleri gönderdi.
Konya'dan Yunus Yıldız, eşi Fatma Yıldız'a aldığı evlilik yüzüğünü gönderdi.
İstanbul Kartal'dan Zeynep Tuğba Dönmez, oyuncak ayısını gönderdi.
UYDUKENT KURULACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımının depremzede hesaplarına gönderildiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların tespit edildiğini belirtti. Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlattıklarını kaydetti. Toplamda 10 bin konutluk uydukent kurulacağını ve yıl sonuna kadar bitirilip vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.
DEPREM ÇANTASI 400 LİRAYA ÇIKTI
Vatandaşlar, olası bir depremde hayatta kalabilmek için deprem çantaları hazırladı. Yardım ekipleri ulaşana kadar temel ihtiyaçlar için kullanabilecek çantalar, büyük talep gelince 90-400 liradan satılmaya başlandı.
MANİSA YİNE SALLANDI
Manisa, 22 Ocak'taki 5.4'lük depremin ardından, dün de aynı korkuyu yaşadı. Kırkağaç 4.8 ve Akhisar 4.7'yle sallandı. İstanbul ve İzmir'den hissedilen afetler nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü.
Muğla Marmaris açıklarında olan 5.4'lük deprem de panik yarattı. Öte yandan Küba'da ise 7.7'lik deprem meydana geldi.
DERE KUMUYLA YAPILMIŞ
Elazığ ve Malatya'da yıkılan binaların çoğunun, 30-40 yıllık olduğu ve önceki depremlerde de hasar gördüğü öğrenildi. Bazı apartmanlarda iş yeri amacıyla kolonlarının kesildiği ihbarları üzerine Elazığ ve Malatya başsavcılıkları inceleme başlattı. Yıkımla birlikte inşaatlarda kullanılan dere kumu ve ince demirler gün ışığına çıktı. Mühendis ve müteahhitler inşaatlarda, 10 kilometre mesafedeki Kuyulu Deresi ile Hazar Gölü kıyısından çekilen kumların kullanıldığını söyledi.
Kırklareli'den 9 yaşındaki Nazlı Can, harçlığını yolladı.
İzmir'den bir anne, bebeği için aldığı bezleri gönderdi.
Konya'dan Yunus Yıldız, eşi Fatma Yıldız'a aldığı evlilik yüzüğünü gönderdi.
İstanbul Kartal'dan Zeynep Tuğba Dönmez, oyuncak ayısını gönderdi.
UYDUKENT KURULACAK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımının depremzede hesaplarına gönderildiğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yıkılan, ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların tespit edildiğini belirtti. Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlattıklarını kaydetti. Toplamda 10 bin konutluk uydukent kurulacağını ve yıl sonuna kadar bitirilip vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.
DEPREM ÇANTASI 400 LİRAYA ÇIKTI
Vatandaşlar, olası bir depremde hayatta kalabilmek için deprem çantaları hazırladı. Yardım ekipleri ulaşana kadar temel ihtiyaçlar için kullanabilecek çantalar, büyük talep gelince 90-400 liradan satılmaya başlandı.
MANİSA YİNE SALLANDI
Manisa, 22 Ocak'taki 5.4'lük depremin ardından, dün de aynı korkuyu yaşadı. Kırkağaç 4.8 ve Akhisar 4.7'yle sallandı. İstanbul ve İzmir'den hissedilen afetler nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü.
Muğla Marmaris açıklarında olan 5.4'lük deprem de panik yarattı. Öte yandan Küba'da ise 7.7'lik deprem meydana geldi.
DERE KUMUYLA YAPILMIŞ
Elazığ ve Malatya'da yıkılan binaların çoğunun, 30-40 yıllık olduğu ve önceki depremlerde de hasar gördüğü öğrenildi. Bazı apartmanlarda iş yeri amacıyla kolonlarının kesildiği ihbarları üzerine Elazığ ve Malatya başsavcılıkları inceleme başlattı. Yıkımla birlikte inşaatlarda kullanılan dere kumu ve ince demirler gün ışığına çıktı. Mühendis ve müteahhitler inşaatlarda, 10 kilometre mesafedeki Kuyulu Deresi ile Hazar Gölü kıyısından çekilen kumların kullanıldığını söyledi.
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