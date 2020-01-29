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    • Magazin
    • 29.01.2020 08:03
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    • 29.01.2020 08:03

    Yardımseverler ve için seferber oldu! , ve ...

    Yardımseverler ve ’daki depremzedeler için seferber oldu. , yaraların sarılması için başlatılan kampanyada 1 buçuk milyon lira topladı. de mekanlarının 1 milyon liralık hasılatını bağışlayıp “Helal olsun” dedirtti.

    Helal olsun

    6.8'lik depremle sarsılan ve Malatya'daki vatandaşlarımız için tek yürek oldu. 7'den 77'ye herkes, depremzedelerin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu. Sosyal sorumluluk projelerinde başı çeken atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol da depremzedeler için seferber oldu.


    1.5 MİLYON TL TOPLANDI

    KIZILAY ile işbirliği yapan Erol, deprem bölgesine bir tır yardım malzemesi gönderdi. Ünlü sunucu, önceki gün de programında yine işbirliğiyle başlatılan 'İyilik Sensiz Olmaz' SMS bağış kampanyası ile yarım saatte 1 milyon 581 bin 800 lira topladı. Rekor katılım, yüzleri güldürdü.

    Erol, takipçilerine "Hepinizin iyi kalbinden öperim" diye seslendi


    Türk Sineması'nın Sultan'ı da kızı Yağmur Ünal'la birikte Elazığ ve 'ya çok sayıda kışlık kıyafetle ısıtıcı gönderdi.

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