Türkiye 6.8'lik depremle sarsılan Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız için tek yürek oldu. 7'den 77'ye herkes, depremzedelerin yaralarını sarmak için elini taşın altına koydu. Sosyal sorumluluk projelerinde başı çeken atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol da depremzedeler için seferber oldu.



1.5 MİLYON TL TOPLANDI

KIZILAY ile işbirliği yapan Erol, deprem bölgesine bir tır yardım malzemesi gönderdi. Ünlü sunucu, önceki gün de programında yine Kızılay işbirliğiyle başlatılan 'İyilik Sensiz Olmaz' SMS bağış kampanyası ile yarım saatte 1 milyon 581 bin 800 lira topladı. Rekor katılım, yüzleri güldürdü.

Erol, takipçilerine "Hepinizin iyi kalbinden öperim" diye seslendi



Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray da kızı Yağmur Ünal'la birikte Elazığ ve Malatya'ya çok sayıda kışlık kıyafetle ısıtıcı gönderdi.