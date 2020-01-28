Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 77,59 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 152,97 kilometre açıklarında saat 00.45'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 53 kilometre derinlikte gerçekleşti.



SON DEPREMLER

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventID

Detay 29.01.2020 00:59:32 DDA 38.6958 39.1953 16.26 ML 2.1 Türkiye Elazig Merkez - - 460039

Detay 29.01.2020 00:58:35 DDA 39.0583 27.8481 7.00 ML 2.1 Türkiye Manisa Akhisar - - 460041

Detay 29.01.2020 00:55:32 DDA 38.3543 38.7163 7.00 ML 1.7 Türkiye Malatya Kale - - 460040

Detay 29.01.2020 00:54:57 DDA 38.3350 38.9033 7.00 ML 1.5 Türkiye Malatya Kale - - 460038

Detay 29.01.2020 00:54:16 DDA 39.1018 27.8008 7.06 ML 1.9 Türkiye Manisa Kirkagaç - - 460042

Detay 29.01.2020 00:50:21 DDA 40.1440 42.5873 6.95 ML 2.0 Türkiye Kars Sarikamis - - 460037