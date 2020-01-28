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  • 28.01.2020 11:21
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 11:21

İletişim Başkanlığı 'daki de son durumu açıkladı

Son dakika haberi... , 'da yaşanan 6.8'lik e ilişkin son durumu, yayınladığı bir infografik ile paylaştı. Buna göre, 45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralı, 1.523 kişi taburcu edildi. 84 kişinin de tedavisi sürüyor.

İşte Elazığ'daki depremde son durum!
, Sivrice ine ilişkin son durumu, yayınladığı bir infografik ile paylaştı.



İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre 45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi yaralı, 1.523 kişi taburcu edildi. 84 kişinin de tedavisi sürüyor.

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