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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 23:08

Bakan Fahrettin Koca'dan flaş açıklaması

Son dakika haberine göre, , , ve 'daki şüpheli vakalarda üne rastlanılmadığını bildirdi.

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

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