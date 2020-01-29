Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.
Detaylar Geliyor...
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.
Detaylar Geliyor...
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