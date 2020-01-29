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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 23:10

Dışişleri'nden 'ya '' tepkisi

Son dakika haberine göre Dışıileri Bakanlığından yapılan açıklamada ", Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle ’e verdiği desteği sonlandırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden Fransa'ya 'Hafter' tepkisi

Son dakika haberine göre Dışıileri Bakanlığından yapılan açıklamada ", Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle 'e verdiği desteği sonlandırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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