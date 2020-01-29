Dışişleri'nden Fransa'ya 'Hafter' tepkisi

Son dakika haberine göre Dışıileri Bakanlığından yapılan açıklamada "Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter'e verdiği desteği sonlandırmalıdır." ifadelerine yer verildi.
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Son dakika haberine göre Dışıileri Bakanlığından yapılan açıklamada "Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter'e verdiği desteği sonlandırmalıdır." ifadelerine yer verildi.
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