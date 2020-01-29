Koronavirüs paniği giderek büyüyor! Çin Kadın Milli Futbol Takımı karantinaya alındı!

Çin'in virüs mücadelesi son sürat devam ediyor.

Virüsün merkezi olduğu düşünülen Wuhan'dan sonra virüsten en çok etkilenen Huanggang şehrinde Çin'in ilk coronavirüsü acil durum binası inşa edildi ve inşa yalnızca iki gün sürdü...

Wuhan'ın 75 kilometre güney batısında yer alan Huanggang, yaklaşık 7.5 milyonluk bir nüfusa sahip ve coronavirüsü tarafından en sert şekilde vurulmuş durumda. Huanggang da Wuhan ile aynı gün karantinaya alınmıştı.