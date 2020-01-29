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Koronavirüs paniği giderek büyüyor! Çin Kadın Milli Futbol Takımı karantinaya alındı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Koronavirüs, büyük panik yaratmaya devam ediyor. Yüzlerce kişinin öldüğü Koronavirüs Avustralya'yı da alarma geçirdi. Çin Kadın Milli Futbol takımı Koronavirüs nedeniyel karantinaya alındı.

29.01.2020 17:36 - Son Güncelleme: 29.01.2020 17:36
Koronavirüs paniği giderek büyüyor! Çin Kadın Milli Futbol Takımı karantinaya alındı!

Koronavirüsü futbolu da etkiledi... Çin Kadın Milli Takımı, salgın şüphesiyle karantinaya alındı.

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Koronavirüs paniği giderek büyüyor! Çin Kadın Milli Futbol Takımı karantinaya alındı!

Olimpiyat Elemeleri için Avustralya'nın Brisbane şehrine giden futbolcular, salgının Avustralya'da da çıkması üzerine otele alındı.

Futbolcuların bir süre boyunca otelde karantinada kalacakları ve dışarı çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Koronavirüs paniği giderek büyüyor! Çin Kadın Milli Futbol Takımı karantinaya alındı!

GEÇEN HAFTA 32'Sİ DE WUHAN'DA BULUNDU
Hürriyet'te yer alan habere göre, Çin'de futbolcuların ve teknik heyetin bir hafta önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı şehir olan Wuhan'da bulunduğu kaydedildi. 32 kişilik ekibin 5 Şubat tarihine kadar karantina altında tutulacakları açıklandı

Koronavirüs paniği giderek büyüyor! Çin Kadın Milli Futbol Takımı karantinaya alındı!

Konu hakkında açıklamada bulunan Doktor Young, Çin heyetinde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ancak geçen hafta Wuhan'da olmaları nedeniyle önlem amaçlı grubu gözetim altında tutacaklarını söyledi.

Koronavirüs paniği giderek büyüyor! Çin Kadın Milli Futbol Takımı karantinaya alındı!

Çin'in virüs mücadelesi son sürat devam ediyor.

Virüsün merkezi olduğu düşünülen Wuhan'dan sonra virüsten en çok etkilenen Huanggang şehrinde Çin'in ilk coronavirüsü acil durum binası inşa edildi ve inşa yalnızca iki gün sürdü...

Wuhan'ın 75 kilometre güney batısında yer alan Huanggang, yaklaşık 7.5 milyonluk bir nüfusa sahip ve coronavirüsü tarafından en sert şekilde vurulmuş durumda. Huanggang da Wuhan ile aynı gün karantinaya alınmıştı.

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