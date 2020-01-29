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  • 29.01.2020 12:48
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 12:49

Son dakika: 'ndan açıklaması: "Hubei eyaletindeki Türk vatandaşların tahliyesi başladı!"

Son dakika haberi... , ’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.

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