Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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