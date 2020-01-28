Son dakika: MSB: 8'inci Kolordu Komutanlığı, 150 depremzedeyi ağırlayacak

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası TSK, depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'da konuşlu bulunan 8'inci Kolordu Komutanlığımıza ait spor salonu ve uygun binalar askerlerimiz tarafından depremzedeler için barınma alanı haline getirildi. Barınma ve yemek ihtiyaçları için tedbirlerin alındığı spor salonu ve kolordu binalarında 150 depremzede vatandaşımız ile depremde evi zarar gören 60 TSK mensubumuz ve aileleri ağırlanacak" denildi.

Elazığ'da konuşlu 8'inci Kolordu Komutanlığımızın spor salonu ve uygun binaları, depremzede 150 vatandaşımız ile 60 TSK mensubu ve ailesinin barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hazır hale getirildi.https://t.co/QjwKgMEG3y#ElazığİçinTekYürek pic.twitter.com/W4VdyhZREU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2020