Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.01.2020 14:50
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 15:07

: Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya'da deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli

haberi... Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Denizli, Uşak ve Kütahya illerinde de hissedildi. Peki, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya'da deprem mi oldu? İşte 28 Ocak Kandilli ...

Aydın'da deprem mi oldu?

Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya'da deprem mi oldu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Kandilli tarafından 28 Ocak tarihli listesi paylaşıldı. Peki, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya'da deprem mi oldu? İşte 28 Ocak Kandilli son depremler...

AYDIN, DENİZLİ, UŞAK, KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Depremin merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olarak açıklandı. Deprem Aydın, Denizli, Uşak ve Kütahya illerinde de hissedildi.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA BAKAN SOYLU'DAN GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Kırkağaç'taki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya'da deprem mi oldu? 28 Ocak Kandilli son depremler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri