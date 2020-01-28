Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakik bilgisine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.26'da yerin 11.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Saat 14.26'da hissedilen 5,1 şiddetindeki depremin ardından, iki tane 3.2 büyüklüğünde olmak üzere toplam 10 artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Kırkağaç olan depreme ilişkin herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını ifade etti.

VALİLİKTEN DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliği açıklama yaptı. Herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON DEPREMLER