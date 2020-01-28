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  • 28.01.2020 11:57
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 12:08

'cü ’e şok! 'na hakaretten ’de talimatla ifade verecek

elebaşı 'e bağlılık yemini eden firari basketbolcu ’in Başkanı ’na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Kanter’in ’de talimatla ifade vermesini kararlaştırdı.

FETÖ'cü Enes Kanter’e şok!

elebaşına yakınlığıyla bilinen firari basketbolcu hakkında farklı tarihte birden fazla kez Başkanı 'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlenmişti.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Türkoğlu'nu hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verilmişti. İddianamede, Enes Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edilmişti. Kanter hakkında "Hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edilmişti.

TALİMATLA İFADESİ ALINACAK
İddianamede, İstanbul 39. 'nce kabul edildi. Açılan davanın 5. duruşması bugün görüldü. Türkoğlu'nun avukatı Muhammed Balta, 'den yazı yazılarak Enes Kenter'in talimatla ifadesinin alınmasını istedi.

Bu talep ardından mahkeme, firari durumda olan basketbolcu Kanter'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki adresinin tespit edilmesini kararlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kanter söz konusu davada ABD'de talimatla ifade verecek.

SABAH

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