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  • 28.01.2020 11:42
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 11:48

'da oto yıkamacıya baskın yapan polis gözlerine inanamadı! Yerin tam 3 metre altında...

’da ihbarı üzerine bir oto yıkmacıya düzenlenen operasyonda polisler bile gördüklerine inanamadı. Yan yana iki musluktan birinden mazot aktığını belirleyen polis, toprağın 3 metre altına gömülü 4 tonluk depoya ulaştı. Polis kaçak akaryakıt satan iş yeri sahibini gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını aldı.

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