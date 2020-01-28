İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını aldı.
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