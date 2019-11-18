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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 11:44

firarisi ’in kardeşi Türkiye karşıtı algı peşinde!

Kariyerine İspanya‘nın takımında devam eden yaptığı açıklamada Tekfen‘le oynanacak Eurocup maçı için ‘a gelmeyeceğini söyledi. Hakkında herhangi bir yakalama kararı olmayan Kanter, abisi gibi mağdur edebiyatıyla Türkiye karşıtı algı yaratma peşinde. Enes Kanter de "beni öldürürler" diye Londra'ya gitmediğini iddia etmiş, yalanının arkasından vize sorunu çıkmıştı.

Kerem Kanter Türkiye karşıtı algı peşinde!

Kariyerine İspanya'nın takımında devam eden yaptığı açıklamalada Tekfen'le oynanacak EuroCup maçı için 'a gelmeyeceğini söyledi.



HAKKINDA YAKALAMA KARARI YOK!
firarisi 'in kardeşi Kerem Kanter, hakkında herhangi bir yakalama kararı olmamasına rağmen, İstanbul'da oynanacak maça gelmeyeceğini açıkladı. Kanter'in bu kararıyla tıpkı abisi Enes Kanter gibi algı yaratıp Türkiye'yi karalama peşinde olduğu düşünülüyor.

Kerem Kanter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "20 Kasım'daki Eurocup maçımız için Türkiye'ye gelmeyeceğim. Tekrar beni izlemek isteyen seyircilerden özür dilerim. Takımıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

ENES KANTER DE BENZER TAKTİKLE SALDIRMIŞTI
Daha önce "Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için" Londra'daki maça katılmayacağını açıklayan FETÖ'cü firari hain Enes Kanter'in "beni öldürürler" yalanının arkasından vize problemi çıkmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kendisine ait Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Almanca yaptığı açıklamada, Enes Kanter'in bu yöndeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir." ifadelerine yer vermişt.

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