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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 13:03

: Bursa Nilüfer'de korkutan deprem | 28 Ocak Kandilli

haberi... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 4.6 kilometre altında gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte Kandilli'den alınan verilere göre, 28 Ocak listesi...

Bursa'da korkutan deprem!

Bursa'da deprem... Boüaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgisine göre, merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Atlas mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.47'de yerin 4.6 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Nilüfer'deki deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

SON DEPREMLER

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