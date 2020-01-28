Bursa'da deprem... Boüaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Atlas mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.47'de yerin 4.6 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Nilüfer'deki deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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