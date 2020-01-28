İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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