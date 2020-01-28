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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 13:02

Son dakika: duyurdu: 4 sınır dışı edildi!

Son dakika haberi... , uyruklu 4 yabancı in ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlık duyurdu: 4 terörist sınır dışı edildi!

, uyruklu 4 yabancı savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün Fransa uyruklu 4 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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