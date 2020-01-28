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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 10:31

'da düşen uçağının özellikleri şoke etti!

’da düşen uçağı hakkında flaş bir açıklama geldi. ABD uçağının düştüğü ilk an hangi ülkeye ait olduğu ve neden o bölgede olduğu anlaşılamamıştı. Kısa süre sonra ABD tarafından konuyla ilgili bir açıklama geldi. Afganistan’daki ABD Kuvvetleri Sözcüsü, uçağın bir saldırı ile düştüğüne dair bir belirti olmadığını söyleyerek, soruşturma başlatıldığını bildirdi. Söz konusu gizemli uçağın yaptığı görev ise şoke etti. İşte gizemli ABD uçağının özellikleri…

Dün öğle saatlerinde dünya gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. Afganistan'da gizemli bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olaydan kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusundan flaş bir açıklama ile uçağın ABD'ye ait askeri bir uçak olduğu duyuruldu. ABD Kuvvetleri sözcüsü Leggett, paylaştığı bir bir tweet ile "Bir ABD Bombardier E-11A bugün Afganistan'ın Ghazni eyaletinde düştü. Kaza nedeni araştırılıyor olsa da, kazanın düşman saldırısından kaynaklandığına dair hiçbir belirti yok. "Taliban, ek uçakların düştüğünü iddia ediyor" açıklamasında bulundu.

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