Dün öğle saatlerinde dünya gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. Afganistan'da gizemli bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olaydan kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusundan flaş bir açıklama ile uçağın ABD'ye ait askeri bir uçak olduğu duyuruldu. ABD Kuvvetleri sözcüsü Leggett, paylaştığı bir bir tweet ile "Bir ABD Bombardier E-11A bugün Afganistan'ın Ghazni eyaletinde düştü. Kaza nedeni araştırılıyor olsa da, kazanın düşman saldırısından kaynaklandığına dair hiçbir belirti yok. "Taliban, ek uçakların düştüğünü iddia ediyor" açıklamasında bulundu.