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  • Son Güncelleme: 28.01.2020 10:17

'da '' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında

'da, öksürük ve bulantı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan, 10'u Çinli turist, 2'si Türk 12 kişi, 'coronavirüs' şüphesi ile tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyor. 'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Aksaray'da 'koronavirüs' alarmı

Kapadokya gezisi kapsamında dün 'ın Sultanhanı ilçesine gelen, 10 Çinli turistten 1'i, öksürük ve bulantı şikayetleriyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi'nin acil servisine geldi. Çin'de görülen 'coronavirüs' nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan, ulaşımı sağlayan tur şirketinin şoförü ve rehber de 112 Acil Hizmetleri personeli tarafından korunaklı ve izole olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedbir amaçlı gözlem altına alındı.




KAN ÖRNEĞİ SONUÇLARI BEKLENİYOR
Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amacıyla hastane çalışanlarına maske dağıtıldı. Hastanedeki 12 kişi, bugün ise intaniye (enfeksiyon hastalıkları) servisinde özel bölüme alındı. 'na gönderilen kan örneği sonuçlarının beklendiği, herhangi bir bulguya rastlanılmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINDA
Aksaray Valisi Ali Mantı, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya gezisine katılan turistlerden 1'inin öksürük şikayeti üzerine, temasta bulunan diğerlerinin de tedbir amaçlı gözlem altında olduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da gözlem altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu, 24 saat kontrol altında tutulacaklarını, bakanlığa gönderilen kan tahlillerinde olumsuz sonuç çıkmazsa taburcu edileceklerini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

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