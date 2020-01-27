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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 14:53

Son dakika: depreminde ölü sayısı 40'a yükseldi

Son dakika haberine göre depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Sürsürü'de devam eden çalışmalarda enkaz altından bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı.

Elazığ'dan acı haber! Can kaybı sayısı arttı

'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından 3 bloktan oluşan Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu Dilek apartmanının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkazın altında 1 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

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