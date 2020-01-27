Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 13.51 sıralarında merkez üssü Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremi en çok hisseden bölge Akyurt'tan sonra Kalecik ilçesi olarak açıklandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



SON DEPREMLER