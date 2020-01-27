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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 14:18

Son dakika: 'da korkutan deprem | 27 Ocak son

Son dakika haberi... 'dan alınan bilgiye göre saat 13.51 sıralarında 'nın Akyurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 13.64 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 27 Ocak son listesi...

Ankara'da korkutan deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 13.51 sıralarında merkez üssü 'nın Akyurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremi en çok hisseden bölge Akyurt'tan sonra Kalecik ilçesi olarak açıklandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.


SON DEPREMLER

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