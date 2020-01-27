Serdar Akinan'ın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ile 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT'e ait araçları durdurulması eylemlerine açık destek verdiği öğrenildi.

AKİNAN'DAN, 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİNE AÇIK DESTEK

Serdar Akinan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 17 Aralık yargı darbe girişimine destek verdi ve "Seçim öncesi son yılların en büyük yolsuzluk operasyonu! 17 Aralık 2013 tarihe, AKP'de sonun başlangıcı olarak geçecek... Kesin bilgi!" iddiasında bulundu. Serdar Akinan, FETÖ'nün algı operasyonuna destek verdi ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ve "tiran" olarak suçladı.

Serdar Akinan, FETÖ'nün algı operasyonlarına destek verdi ve "Yolsuzluğa boğazına kadar batmış bir iktidarın ve bir tiranın çöküşünü canlı izliyoruz..." iddiasında bulundu.

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FETÖ'NÜN YASA DIŞI SES KAYITLARINI YAYINLADI

Serdar Akinan, terörist başı Fetullah Gülen'in açıklamaları ve FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarını da yayınladı. Akinan, 24 Ocak 2014 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Cemaat'in şimdiye kadar yayınladığı ses kayıtlarının listesi" paylaşımında bulundu.

FETÖ'NÜN OPERASYONLARINDAN HABERDAR!

Serdar Akinan, FETÖ'nün 25 Aralık yargı darbe girişiminden de haberdar olduğu tespit edildi. Akinan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın gözaltına alınacağını ima etmesi; "Serdar Akinan, FETÖ'yle birlikte hareket etmiş" yorumlarına neden oldu.

MİT TIRLARI İHANETİNE DE DESTEK!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ'nün MİT TIR'ları eylemini resmi hiyerarşinin dışındaki ast-üst ilişkisi içerisinde gerçekleştirilen silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor. Serdar Akinan, FETÖ'nün MİT TIR'ları ihanetine de açık destek verdi ve "Arama yapmak 'vatana ihanetmiş'!!" iddiasında bulundu.

AKİNAN'IN, FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİ VE MİT TIRLARI İHANETİNE AÇIK DESTEK VEREN O PAYLAŞIMLARI!

Serdar Akinan'ın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ve MİT TIR'ları ihanetine destek veren o paylaşımları:





17 Aralık 2013: "Seçim öncesi son yılların en büyük yolsuzluk operasyonu!"





17 Aralık 2013: "17 Aralık 2013 tarihe, AKP'de sonun başlangıcı olarak geçecek... Kesin bilgi!"





18 Aralık 2013: "Türkiye'yi artık boğazına kadar yolsuzluğa bulaşmış bir diktatör tarafından yönetildiğini haykırabiliriz..."





19 Aralık 2013: "Adım adım operasyon, tüm detaylarıyla..."

19 Aralık 2013: "Gülen'in son sohbetinden: "Haddini bilmek önemlidir"





20 Aralık 2013: "Sırada Bilal Erdoğan olabilir..."





23 Aralık 2013: "Fethullah Gülen Başbakan'a yanıt verdi... ''Cami pencerelerini in şeklinde görüyorsun!''





23 Aralık 2013: "Bu ses kaydındaki görüşmenin kaydı varsa o zaman yandı gülüm keten helva!"





24 Aralık 2013: "Cemaat'in barış şartları açıklandı!"





25 Aralık 2013: "Flaş! Flaş! Flaş! Örgüt lideri Erdoğan, asıl o istifa etsin!"





25 Aralık 2013: "Yolsuzluğa boğazına kadar batmış bir iktidarın ve bir tiranın çöküşünü canlı izliyoruz..."





25 Aralık 2013: "Başbakan Erdoğan'ın oğlunu savcı talimatına rağmen almayan polis an itibarıyla Kadıköy'de iktidarı protesto eden insanlara gaz atıyor."





26 Aralık 2013: "Savcı Akkaş: Delillerin karartılmasına imkan verilmiş, yargıya baskı yapılmıştır.. Açıklamanın tam metni.."





26 Aralık 2013: "Devleti, hukuku iğfal eden bir tiran fiilen ele geçirdi. Bakanlar Kurulu da kukla kabinedir."





27 Aralık 2013: "Erdoğan bitmiştir. Ya Yüce Divan'da yargılanacak ya da Sudan gibi bir ülkeye kaçacak alternatif yok!"





3 Ocak 2014: "Terör örgütlerine silah taşıyan TIR'a eskortluk yapan MİT görevlilerinin fotoğrafları yayınlandı!"





11 Ocak 2014: "Cemaat virüs de oldu ya..."





12 Ocak 2104: "Cemaati bitirme planı Karanlık Kurul'da!"

13 Ocak 2014: "İddia edildiği gibi "Pennsylvania İş Adamları Derneği" üyeleri hızla artıyorsa AKP panik olmakta haklı!





20 Ocak 2014: "Arama yapmak 'vatana ihanetmiş'!!"





24 Ocak 2014: "Gülen o eleştirilere 'ayetle' yanıt verdi!"





24 Ocak 2014: "Cemaat'in şimdiye kadar yayınladığı ses kayıtlarının listesi"





29 Ocak 2014: "Hayalet mi? Hayır, o Türkiye'nin Başbakanı!"

ALÇAKÇA İFTİRALARDA BULUNMUŞTU

Serdar Akinan, KRT TV canlı yayınında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili iddialarda bulunan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demişti.

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AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını iddia eden Serdar Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyareti sırasında engellediği iddiasında da bulunmuştu.

ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN GAZETECİ SERDAR AKİNAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Takvim.com.tr / Özel haber

































