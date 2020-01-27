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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 16:45

Son dakika: Başkan Erdoğan, 'li vekillerle görüşecek

Son dakika haberine göre Başkan , 'li milletvekilleri ile gruplar halinde bir araya gelip, iç ve dış gelişmelerle ilgili görüşlerini dinleyecek.

Başkan Erdoğan, AK Parti'li vekillerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 60 kişilik milletvekili grubuyla ilk toplantısını perşembe günü Genel Merkezi'nde gerçekleştirmesi planlanıyor. Toplantıda; milletvekillerinin bölgeleri ile ilgili talep ve şikayetleri aktaracağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Projesi ve infaz düzenlemesinin yanı sıra önemli iç ve dış gelişmelerle ilgili görüş ve önerileri dinleyeceği belirtildi. Milletvekillerinin, seçim bölgeleri ile ilgili sorun ve taleplerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama faaliyetleri gibi konularda da görüşlerini Erdoğan'a aktaracakları öğrenildi. Toplantılara, programları çerçevesinde bakanlar ve parti yöneticilerinin de tam kadro katılması bekleniyor.

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