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  • 23.01.2020 16:55
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 16:55

Sınırda yakalanan 'lı terörist tutuklandı

'nin Meriç ilçesinde, hudut karakolu ekiplerince yasa dışı yollarla 'a çıkış yapmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan  şüphelisi B.T., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sınırda yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde devriye görevi yapan piyade hudut karakolu ekipleri, yasa dışı yollarla 'a çıkış yapmak isteyen kişiyi, 2'nci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, / terör örgütü ile bağlantısı bulunan B.T. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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