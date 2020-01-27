İşte "muhalif gazetecilerin basın kartı iptal ediliyor" iftirasının sahibi Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın asıl yüzü!

Sürekli olarak yaptıkları açıklamalar ile gazetecilerin kartlarının İletişim Başkanlığı tarafından iptal edildiğini, kartları iptal edilen kişilerin muhalif olduğunu, muhalif gazetecilerin bir çoğunun da cezaevinde olduğunu iddia edenlerin sözcülüğünü yapan Türkiye Gazeteciler Sendikasının, 20 Aralık 2015'de, 'BASIN ÖNE EĞİLMESİN' sloganıyla Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirdikleri eyleme FETÖ firarisi Tarık Toros, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu Yayın Grubu Başkanı (şuan cezaevinde) Hidayet Karaca'nın eşi Şule Karaca, terör örgütü PKK ile iltisaklı olan ve kapatılan JİNHA'nın muhabiri Ceren Karlıdağ gibi isimlerin katıldığı ortaya çıktı.





Eylemde, tutuklu (FETÖ/PKK) gazetecilere destek açıklaması yapıldığı dikkat çekti.





FETÖ'CÜ HİDAYET KARACA İLE MEKTUPLAŞMA

19 Şubat 2015'de, FETÖ'nün Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Gazeteciler Sendikası'na mektup yazarak durumu hakkında bilgi verdi. Sendika mektubu yayınladı, basına servis etti, cevap verdi; FETÖ'cü Karaca'ya destek vermekten geri durmadı.





14 ARALIK: ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİYE OPERASYON

14 Aralık 2014'de FETÖ'nün kapatılan yayın organları Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonuna yönelik operasyonları kınayan açıklama gerçekleştirildi.





İLETİŞİM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Altun, yazılı açıklamasında basın kartı başvurularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Son günlerde bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullanan Altun, İletişim Başkanlığınca basın kartına yönelik tüm işlemlerin Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

İlk basın kartı veya sürekli basın kartı başvurularının yanı sıra, genel kart değişimi, kayıp, yıpranma, kurum değişikliği ya da mesleğe geri dönme gibi nedenlerle de yeni basın kartı başvurusu yapıldığını anımsatan Altun, İletişim Başkanlığı Basın Kartı Başvuru Sistemi'nin açık olduğuna ve güncel olarak başvuruların alındığına dikkati çekti.





SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Altun, başvuruların ardından değerlendirme sürecinin, basın kartının itibarını ve saygınlığını koruyacak şekilde titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda, başvuru sahibinin Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen "basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları" taşıyıp taşımadığını tespit etmek üzere derinlemesine araştırmalar yapıldığını anımsatan Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İletişim Başkanlığı kurulduğundan itibaren değerlendirme süreci tamamlanan 13 bin 372 medya mensubuna yeni basın kartları teslim edilmiştir. Bu sayının içinde ulusal ve yerel ölçekli bütün medya kurumlarından çok farklı unvanlarda medya emekçileri yer almaktadır. Şu anda değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 894'tür. Bu süreçte, teknik kriterlerin yanı sıra başvuru sahibinin gerçekten mesleki faaliyet icra edip etmediği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı, mahkumiyet kararı ya da meslek onurunu zedeleyici tutumları gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumu söz konusu değildir."

Basın kartına yönelik henüz neticelenmemiş yenileme başvurularının hala aktif olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla özellikle bazı medya kurumlarında çalışanların kartlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Her kurumda yeni basın kartını alanlar olduğu gibi, değerlendirmesi devam edenler de bulunabilmektedir. Kendilerine basın kartı verilmediğini iddia eden kurumlarda da yeni basın kartlarını alanların bulunması bile bu art niyetli girişimi boşa çıkarmaktadır. Değerlendirmesi devam eden başvurulara ilişkin süreç tamamlandığında başvuru sahiplerine gerekli bildirimler yapılacaktır."