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  • Son Güncelleme: 27.01.2020 11:48

Son dakika: ’da tacirlerine operasyon: 60 tutuklama

Son dakika haberine göre ’da 2020 yılı Ocak ayı itibariyle “ madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanan zanlı sayısının 60 olduğu açıklandı.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 60 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü, " madde kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün tutuklanan 6 zanlı ile birlikte 2020 yılı Ocak ayı itibariyle " ticareti yapmak" suçundan toplam tutuklama sayısının 60 olduğu belirtildi.

3 ZANLI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Kentte çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 uyuşturucu tacirini suçüstü yakaladı. Yakalanan zanlıların üzerinde 163 adet ectasy hap, 478 adet captagon hap, 140 lira para ile ele geçirildi. Kentte uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli 1 araç içerisinde 2 paket halinde 51 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 3 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüpheli 6 şahsın çıkarılmış oldukları adli mercilerce "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 6 şüpheli ile birlikte, 2020 yılı Ocak ayında uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan şahıs sayısının 60'a ulaştığı açıklandı.



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