Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, "Uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik yapılan çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün tutuklanan 6 zanlı ile birlikte 2020 yılı Ocak ayı itibariyle "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan toplam tutuklama sayısının 60 olduğu belirtildi.

3 ZANLI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kentte çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 uyuşturucu tacirini suçüstü yakaladı. Yakalanan zanlıların üzerinde 163 adet ectasy hap, 478 adet captagon hap, 140 lira para ile ele geçirildi. Kentte uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüpheli 1 araç içerisinde 2 paket halinde 51 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 3 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüpheli 6 şahsın çıkarılmış oldukları adli mercilerce "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 6 şüpheli ile birlikte, 2020 yılı Ocak ayında uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan şahıs sayısının 60'a ulaştığı açıklandı.





