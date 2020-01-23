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  • 23.01.2020 08:57
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 08:57

'ya bir darbe daha! Nokta atışı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın Zap bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

PKK'ya bir darbe daha! Nokta atışı yapıldı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 'lı terörist hava destekli la etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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