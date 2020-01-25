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  • Son Güncelleme: 25.01.2020 18:32

Son dakika: Başkan Erdoğan ’daki de yaralanan vatandaşlarımızı hastanede ziyaret etti

Son dakika haberi... Başkan , 'daki 'nde de yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret etti.

Erdoğan depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Başkan , Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Erdoğan, daha sonra 'daki de yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

'nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu arada enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon konuşması ile gündeme gelen UMKE görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.

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