Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Erdoğan, daha sonra Elazığ'daki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu arada enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon konuşması ile gündeme gelen UMKE görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.