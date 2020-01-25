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  • 25.01.2020 18:38
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 18:38

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'da okullarımız açısından korkulacak bir durum yok

'da meydana gelen le ilgili açıklamalarda bulundu. Depremi yaşayan 'ın Gezin köyünde bulunduklarını ve bakanlıklar arasındaki çalışmaların tam bir koordinasyon halinde sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, "Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durum yok. Ancak her ihtimale karşı incelemelerimiz sürüyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan'dan Elazığ'daki okullarla ilgili açıklama

, dün akşam 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki le ilgili Twitter hesabında açıklama yaptı.

Depremi yaşayan 'ın Gezin köyünde bulunduklarını ve bakanlıklar arasındaki çalışmaların tam bir koordinasyon halinde sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda okullarımız açısından korkulacak bir durum yok. Ancak her ihtimale karşı incelemelerimiz sürüyor. Deprem eylem planımızı uyguluyoruz. Rehber öğretmenlerimiz ve okul öncesi ekibimizle saat 12.30 itibariyle Elazığ'dayız. Afet sonrası psikososyal destek de en az fiziksel destek kadar önemlidir. Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için, çocuklarımızla bizzat ilgilenmek için ekibimizle buradayız. Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz; çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Uzman rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada bizimleler."

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