Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre illerden de şiddetli hissedilen deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yaşanan şiddetli depremin ardından vatandaşlar "İstanbul'da deprem olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Manisa ve Elazığ'daki depremlerin peş peşe yaşanmasının ardından konu hakkında uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar merak ediliyor.

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Naci Görür depremin İstanbul'da 7.0'nin üzerinde deprem üretmesi beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde değil Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde olduğunu söyledi. Elazığ depremi ile olası İstanbul depremine yol açacak fay hattının birbirinden farklı olduğunu belirtti.