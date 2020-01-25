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  • 25.01.2020 17:10
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 17:10

'da deprem olacak mı? İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor mu? Uzmanlardan açıklama geldi!

Dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Elazığ'da yaşanan ve çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremin ardından vatandaşların aklına "'da deprem olacak mı?" sorusu geldi. Bu kapsamda özellikle depremin ardından arama motorlarında İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor mu sorusu araştırılıyor. İşte uzmanların yaptığı açıklamalar

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Çevre illerden de şiddetli hissedilen deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yaşanan şiddetli depremin ardından vatandaşlar "İstanbul'da deprem olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Manisa ve Elazığ'daki depremlerin peş peşe yaşanmasının ardından konu hakkında uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar merak ediliyor.

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Naci Görür depremin İstanbul'da 7.0'nin üzerinde deprem üretmesi beklenen Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde değil Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde olduğunu söyledi. Elazığ depremi ile olası İstanbul depremine yol açacak fay hattının birbirinden farklı olduğunu belirtti.

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