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  • 25.01.2020 14:15
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 14:25

Son dakika: 'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre 'da 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda DHKP-C terör örgütü üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da DHKP-C operasyonu!

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

17 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul'da yapılan eylemlerin faillerinin yakalanması , terör örgütüne ait silahların bulunması, örgütsel dokümanların ele geçirilmesi ve örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler yakalanmasına yönelik operasyonda 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Arama yapılan adreslerde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mühimmat, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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