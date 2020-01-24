Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelerde de görülen koronavirüsü hakkında açıklama yaptı. "Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip." diyen Bakan Koca, "Havalimanındaki taramalarda şüpheli vaka yok." dedi.



İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

Bölgeden son dönemde bildirilen virüs Corono Virus ailesinden bir alt tip. Ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimizde. Hazırlıklarımızı tamamladık.

DSÖ, uluslararası kamu sağlığı acil durumu için erken olduğunu bildirdi. Ancak biz çarşamba günü bakanlığımızda risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemleri hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı olarak havalimanları ve limanlarda sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için kontrol önlemleri devreye soktuk. Karantina odaları ve sedyeler hazır.

ŞU ANA KADAR ŞÜPHELİ VAKALARA RASTLAMADIK

Havalimanlarında tüm önlemlerimizi aldık. Şu ana kadar şüpheli vakalara rastlamadık.

Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlar ve yolcular için termal taramaya başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli duruma rastlamadık. Sıradan grip ve ateş de benzer duruma benzeyebilir. Sizden ricamız, tıbbi neticeyi beklemeden acele haberler yapılmamasıdır. Kamuoyuna uyarılarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

ŞÜPHELİ HASTAYI ÖZEL AMBULANSIMIZLA ÇİN'E GÖNDERDİK

Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvuran bir kişi tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Dünden bu yana ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahatten dolayı biz bunu şüpheli durum olarak kabul ettik. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde bulguya ve belirtiye rastlamadık. Diğer yolcular ülkelerine döndü. Bu yolcuyu da biz her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte hastanın ülkesine dönme talebi üzerine, özel ambulansımızla Çin'e gönderdik.

PANİĞE KAPILACAK BİR DURUM YOK

Halkımızı korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.

Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, solunum güçlüğü bulunabiliyor. Zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ, hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre daha düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı da düşük olduğu biliniyor. Kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

GRİBE GÖRE BULAŞICILIĞI DAHA DÜŞÜK

Test Türkiye'de de yapılıyor. Biz rutin prosedür olarak, DSÖ referans laboratuvarına gönderildikten sonra açıklamalar yapılıyor. Kendi laboratuvarımıza da gönderiyoruz ve önlemlerimizi alıyoruz.

Gribe göre Corono Virus'un bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Biz tedbirlerimizi alma noktasında hassas davranıyoruz. Çin'den gelen bütün yolculara da DSÖ önermemesine rağmen termal kamerayla inceleme yapıyoruz. 38 derece ve üzeri ateş durumunu inceliyoruz.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177'sinin durumu ağır olmak üzere 830'a yükseldi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24'ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi. Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420'ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin'de 26, Şanghay'da ise 20 oldu.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor. Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.