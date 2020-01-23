Corona virüsü ile ilgili özellikle son günlerde dünya genelinde pek çok ölüm haberi gelmeye başladı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsünün ABD'nin başkenti Washington'da bir kişide teşhis edilmesininin ardından "Corona virüsü" hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl bulaşır?

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960'ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün'de görüldü.