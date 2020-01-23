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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:10

Havalimanı'nda Coronavirüsü alarmı! 'den İstanbul'a gelen 3 uçaktaki yolcular Koronavirüsü nedeniyle termal kameralarla kontrol ediliyor!

'de başlayan "Corona Virüsü" nedeniyle 'nda Çin'den gelen yolcular "" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor.  Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkaran ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu ülkeden gelen uçaklardaki yolcuların termal kamera ile taranmasına başlandı.

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