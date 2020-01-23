Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkaran ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu ülkeden gelen uçaklardaki yolcuların termal kamera ile taranmasına başlandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkaran ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu ülkeden gelen uçaklardaki yolcuların termal kamera ile taranmasına başlandı.
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