Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda karantina müşahede odası hazırlandı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda karantina müşahede odası hazırlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.