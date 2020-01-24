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  • Son Güncelleme: 24.01.2020 13:49

İstanbul Havalimanı'nda ü alarmı! Karantina odaları oluşturuldu!

’den yayılan ve tüm dünyanın büyük paniğe kapılmasına neden olan yeni virüs ü İstanbul Havalimanı’nı da alarma geçirdi. Çin’den gelen uçakta bulunan yolcular tek tek taranırken İstanbul Havalimanı'nda karantina odası hazırlandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda karantina müşahede odası hazırlandı.

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