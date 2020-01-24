Birgün ve Sözcü gazetelerinin "MEB kitaplarında başı açık annenin kötü, başörtülü anneyi iyi gösterildiği" iddiasıyla yaptığı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bakanlıktan açıklama gelirken kitapta yer alan fakat söz konusu gazetelerin yayınlamadığı görsellerde durumun anlatıldığı gibi olmadığı görüldü.

İşte ayrıntılar;

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kitabın bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak hazırlandığı bildirildi.





FARKLI GÖRSELLER BİRLEŞTİRİLMİŞ

Açıklamada, "Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir. Hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.





İŞTE SÖZCÜ VE BİRGÜN'ÜN YAYINLAMADIĞI FOTOĞRAFLAR

Durumun bu maksatlı haberlerde anlatıldığı olmadığı, kitapta yer alan diğer karelere bakıldığında başı açık ya da kapalı gibi bir ayrımın olmadığı net biçimde görüldü.



İşte Sözcü ve Birgün'ün yayınlamadığı o fotoğraflar;





